В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона, предупредили синоптики «Казгидромета».

На западе возможны сильные осадки в виде дождя и снега.

— По республике ожидается усиление ветра 15-28 метров в секунду. В северной половине — с метелью, гололёд. К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 мороза, — рассказали синоптики.

На остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

При шквальном ветре рекомендуется:

ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещении;

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;

со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, в ночь на 19 ноября на север Казахстана обрушилась непогода. Дороги закрывали из-за метели, шквальный ветер принёс разрушения.