В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона, предупредили синоптики «Казгидромета».
На западе возможны сильные осадки в виде дождя и снега.
— По республике ожидается усиление ветра 15-28 метров в секунду. В северной половине — с метелью, гололёд. К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 мороза, — рассказали синоптики.
На остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.
При шквальном ветре рекомендуется:
- ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещении;
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
- со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
- нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Напомним, в ночь на 19 ноября на север Казахстана обрушилась непогода. Дороги закрывали из-за метели, шквальный ветер принёс разрушения.