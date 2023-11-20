Казахстан в шаге от Евро-2024! Какой коэффициент на победу в решающем матче и где смотреть

На кону в гостевой игре со Словенией будет путёвка на Евро-2024.

Букмекерская контора Tennisi.kz выставила на этот матч следующие коэффициенты: победа Словении – 1,48, ничья – 4,30, победа Казахстана – 7,10.

Также у Tennisi есть линия специальных ставок на матч Словения – Казахстан. Например, за коэффициент 2,40 можно взять гол из вратарской площади, за 3,80 – гол в компенсированное время, за 1,96 – использование VAR, а за 3,20 – гол из-за пределов штрафной.

После девяти туров у Словении – 19 очков, у Казахстана – 18, поэтому хозяев устроит и ничья, а вот гостям непременно нужно побеждать в последнем туре. От группы H в финальную стадию уже вышла Дания.

Для Казахстана отборочный этап Евро-2024 стал рекордным по голам и победам, хотя начинался он с домашнего поражения от Словении (1:2) в марте. Команда Магомеда Адиева дважды обыграла Сан-Марино (3:0, 3:1) и Северную Ирландию (1:0, 1:0), а вот с Финляндией (0:1, 2:1) и Данией (3:2, 1:3) поделила победы.

У Словении также есть победы над Северной Ирландией (1:0, 4:2), Финляндией (3:0) и Сан-Марино (4:0, 2:0). Еще команда Матьяжа Кека в этом цикле проигрывала Финляндии (0:2) в гостях и теряла очки против Дании (1:1, 1:2).

Матч Словения – Казахстан пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне и начнётся в 01:45 по астанинскому времени – прямая трансляция будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Казахстан прежде никогда не играл в финальной стадии чемпионата Европы, а вот словенцы засветились на Евро-2000.

