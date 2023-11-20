Шесть детей в этом году погибли от рук своих близких — Закиева

В этом году в Казахстане погибли 25 детей. Шесть из них — от рук близких им людей, написала уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева.

Детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Экибастузе. Накануне нашли тело пропавшей семилетней Миланы. По подозрению в её убийстве задержали родную мать девочки и её знакомого.

— Другие дети из этой семьи будут размещены в Центре поддержки детей. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учётом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся, — написала Закиева в Facebook.

Поэтому она обратилась к казахстанцам с просьбой сообщать о фактах угрозы безопасности детей в службы 102 и 111.

Также уполномоченный по правам ребёнка отметила нехватку кадров. На 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки. То есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. При этом мировая практика показывает, что нормой является один сотрудник на 5 тысяч детей.