Дочь Уитни Хьюстон умертвят в годовщину смерти матери
Фото: Jason Merritt / Getty Images / AFP Родственники впавшей в кому при невыясненных обстоятельствах Бобби Кристины Браун, единственной дочери покойной певицы Уитни Хьюстон, решили отключить девушку от систем жизнеобеспечения 11 февраля. О том, что семья 21-летней девушки выбрала для прощания с ней годовщину смерти Хьюстон, сообщает lenta.ru со ссылкой на The New York Post. Как пишет интернет-ресурс, родственники пациентки, находящейся в больнице Атланты, приняли решение проститься с ней на семейном совете, а идея относительно даты отключения медицинского оборудования исходила от бабушки Бобби Кристины по материнской линии, Сисси Хьюстон (Cissy Houston). Семья Бобби Кристины пока не подтвердила, но и не опровергла данные факты. Гражданский супруг Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее 31 января в их доме в пригороде Атланты, лежащей лицом вниз без сознания в наполненной водой ванной. С тех пор она находится в искусственной коме из-за отека мозга, прогнозы врачей изначально были пессимистичными. Полиция проводит расследование происшествия, основными версиями являются несчастный случай, попытка суицида и покушение на убийство. Бобби Кристине Браун сейчас 21 год. Она дочь темнокожего музыканта Бобби Брауна и певицы Уитни Хьюстон. Из сообщений СМИ известно, что девушка, которая является единственной наследницей состояния певицы, тяжело перенесла смерть матери. Родственники опасались, что она может повторить ее судьбу. Уитни Хьюстон умерла в гостиничном номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года. Ее тело также нашла в ванной родственница, реанимация не дала результатов. Официально установленная причина смерти — утопление. Источник: lenta.ru