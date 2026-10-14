Дом, о котором забыли: как выживают жильцы старого дома в Атырау

В Атырау, где ежегодно возводятся новые жилые комплексы и благоустраиваются улицы, есть дома, жители которых вынуждены буквально бороться за элементарные условия существования. Один из них находится по адресу улица Волгоградская, 14а. Здесь протекает крыша, разрушаются потолки, ржавеют трубы, а вместо нормальной теплоизоляции используются старые одеяла, ковры и даже изношенная одежда.

Жилгородок - один из старейших микрорайонов Атырау. Когда-то он считался престижным и благоустроенным районом города. Сегодня за его историческим обликом скрываются проблемы, которые десятилетиями остаются нерешенными.

Двухэтажный дом №14а на улице Волгоградской выглядит так, будто время здесь остановилось. Ему больше 60 лет, и возраст здания выдают не только облупившиеся стены. Повсюду следы разрушения - потрескавшаяся штукатурка, ржавые коммуникации, оголенные провода, изношенные конструкции. На вид словно заброшенный, но самое тревожное не внешний вид здания, а то, что за его стенами до сих пор живут люди.

Каждый день здесь просыпаются, готовят еду, поднимаются по лестницам и ложатся спать люди, которые не знают, насколько безопасно находиться в собственных квартирах.

В этом доме всего восемь квартир. Большинство жильцов - пенсионеры, не имеющие финансовой возможности приобрести другое жилье. Поэтому им остается приспосабливаться к условиям, которые сложно назвать приемлемыми.

77-летняя Халифа Разиева живет здесь много лет. Женщина уже привыкла к тому, что устранение коммунальных проблем стало обязанностью самих жильцов. Одна из самых показательных картин находится снаружи дома. Отопительные трубы, которые должны быть защищены специальными теплоизоляционными материалами, жильцы обмотали всем, что нашлось в хозяйстве. В ход пошли старые одеяла, обрывки ткани, ковры и даже изношенный халат. Картина одновременно абсурдная и печальная. В городе, где работают крупные нефтяные предприятия и реализуются многомиллиардные проекты, люди вынуждены спасать инженерные сети собственными тряпками. По словам Халифы Разиевой, теплоизоляция давно пришла в негодность, трубы покрылись ржавчиной, а на отдельных участках регулярно появляется вода.

- Когда-то эти вещи согревали нас, а теперь греют трубы, - с горькой иронией говорит пенсионерка.

Женщина рассказывает, что серьезные коммунальные проблемы приходится решать самостоятельно.

- Наш дом не обслуживает ни один КСК. Мы сами ищем монтеров, строителей, устраняем неполадки. Я живу на втором этаже, крыша постоянно протекала. Пришлось за собственные деньги менять покрытие. Слов нет, одни эмоции. В общем содержание инженерных коммуникаций многоквартирного дома фактически переложено на плечи пенсионеров, - сетует она.

На лестничной площадке с потолка обрушился большой фрагмент штукатурки. Над головами жильцов остались поврежденные участки отделки. Стены покрыты трещинами, местами заметны открытые электрические провода. Старая лестница и изношенные перила дополняют общую картину запущенности. И это не пустующее строение, ожидающее сноса. Здесь ежедневно ходят пожилые люди. Никто из жильцов не может сказать, выдержат ли конструкции очередную зиму и не произойдет ли новое обрушение. Обвалившийся потолок, протекающая кровля и разрушенные коммуникации уже сами по себе требуют внимания ответственных служб.

Жильцы утверждают, что ежемесячно оплачивают обслуживание, однако состояние здания говорит о серьезных проблемах с его содержанием.

Не лучше обстоят дела и с прилегающей территорией. По словам жителей, возле дома скапливается мусор, который привлекает крыс. Таким образом, к разрушенным коммуникациям добавилась еще и санитарная проблема.

Еще одна постоянная проблема - затопление во время осадков.

Жильцы объясняют, что дом расположен ниже уровня окружающей территории. Поэтому дождевая и талая вода стекает к зданию и попадает внутрь.

- С наступлением осени ситуация усугубляется. В подъезде становится сыро, в квартирах ощущается запах влажности и плесени. Бороться с этим приходится самостоятельно, хотя устранить проблему своими силами практически невозможно. Люди подкрашивают стены, заделывают повреждения, пытаются поддерживать порядок. Но какой смысл в очередном косметическом ремонте, если вода продолжает проникать в здание, а его конструкции разрушаются? - говорит Халифа Разиева.

Для молодых и здоровых людей подобные бытовые неудобства были бы серьезным испытанием. Для пенсионеров, которым приходится жить здесь постоянно, они превращаются в ежедневную борьбу за элементарный комфорт. При этом большинство жильцов не располагают средствами ни на дорогостоящий ремонт, ни на приобретение другой недвижимости.

- Мы не просим роскоши. Нам нужна безопасная крыша над головой и уверенность в завтрашнем дне, - говорит Халифа Разиева.

Особую горечь у жителей вызывает происходящее вокруг. По словам пенсионерки, раньше рядом находились другие старые жилые дома. Со временем их не стало, а жильцов, предположительно, переселили.

- Нас здесь всего восемь квартир. Когда-то рядом стояли и другие дома, но, видимо, их выкупили, здания снесли, а жильцов переселили. Мы же остались одни, - рассказывает женщина.

Люди опасаются, что из-за небольшого количества квартир их проблема может годами оставаться без внимания.

По данным городского акимата, на сегодняшний день в Атырау зарегистрировано 89 ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Вместе с тем сам в акимате уточняют, что сам по себе преклонный возраст домов или его неудовлетворительное состояние еще не означают автоматического признания аварийным. Для этого необходимо техническое обследование с соответствующим экспертным заключением. Его должны проводить специалисты, имеющие необходимые разрешительные документы.

- Переселение жителей аварийных домов осуществляется по мере строительства жилых объектов на территории города. Соответствующие работы проводятся при наличии полного согласия жителей на переезд в предложенное жилье, - сообщили в акимате.

В качестве примера в ведомстве привели микрорайон Балыкши в городе Атырау, где ранее находилось наибольшее количество аварийных многоквартирных домов. Сейчас переселение их жильцов осуществляется поэтапно.

Мадина Джаналиева