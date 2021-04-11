Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области

Несчастный случай произошел 11 апреля около 16.00 в селе Акжар Хромтауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, по предварительным данным в частном доме произошел хлопок, он привёл к обрушению части дома. Семь человек доставили в больницу Хромтау, трое из них - дети. - У всех ожоги. Взорвался не газ. Какое-то белое вещество. Кто-то его занес домой, толком пострадавшие ничего не говорят. Две женщины в реанимации, остальные, в том числе дети, с ожогами находятся в отделении, - сообщили в Хромтауской райбольнице. Мы дорожим каждым нашим подп