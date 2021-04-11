Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области

Несчастный случай произошел 11 апреля около 16.00 в селе Акжар Хромтауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, по предварительным данным в частном доме произошел хлопок, он привёл к обрушению части дома. Семь человек доставили в больницу Хромтау, трое из них - дети. - У всех ожоги. Взорвался не газ. Какое-то белое вещество. Кто-то его занес домой, толком пострадавшие ничего не говорят. Две женщины в реанимации, остальные, в том числе дети, с ожогами находятся в отделении, - сообщили в Хромтауской райбольнице. Мы дорожим каждым нашим подп
gorod
Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области
Несчастный случай произошел 11 апреля около 16.00 в селе Акжар Хромтауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области
Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области
Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, по предварительным данным в частном доме произошел хлопок, он привёл к обрушению части дома. Семь человек доставили в больницу Хромтау, трое из них - дети. - У всех ожоги. Взорвался не газ. Какое-то белое вещество. Кто-то его занес домой, толком пострадавшие ничего не говорят. Две женщины в реанимации, остальные, в том числе дети, с ожогами находятся в отделении, - сообщили в Хромтауской райбольнице. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Взрыв жилой дом

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article