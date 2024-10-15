Дорогие авто и квартиры: активы на миллиарды тенге вернули государству

По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге

Специальный государственный фонд пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге.

— По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Отмечается, что среди реализованных активов - две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.

— Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение спецфонда на более 150 млрд тенге.