Дождь, снег и гололед: прогноз синоптиков в ЗКО на 3 января

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются снег и гололед.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются снег, дождь и галолед. В отдельных регионах прогнозируется сильный ветер.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, юге региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью понизится до -0...-5 градусов. В Уральске – облачно, снег и гололед. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области - снег и метель. Днем: от 0 до -5 градусов. Ночью: -0...-8 градусов. В Актобе - облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Атырауской области - осадки в виде дождя, снега и гололед. Днем: +0 до +5 градуса. Ночью: 0...-5. В Атырау - переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, галолед. Днем: от +2 до +7 градусов. Ночью: +2...+7 градуса, на северо-востоке до -1. В Актау - Облачно, дождь. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.