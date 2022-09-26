В полиции считают, что в конфликте виноваты оба подростка, передаёт портал «Мой ГОРОД». Десятиклассницу избили в школьном туалете в Уральске Фото Медета Медресова Драка между школьницами произошла в школьном туалете 22 сентября во время перемены. Между двумя десятиклассницами произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Об этом рассказала мама одной из девочек. Её дочь получила получила травму головы и была госпитализирована в детскую больницу. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В отделе образования Уральска нам рассказали, что с родителями учащихся провели родительское собрание. Там присутствовали и администрация школы, и сотрудники полиции. Заместителю директора по воспитательной части сделали замечание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
– На совещании при директоре рассмотрен вопрос обеспечения безопасности учащихся и профилактики преступлений, совершённых несовершеннолетними, - отметили в ведомстве.
В департаменте полиции ЗКО информировали, что в отношении обеих девочек составлен административный протокол по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним», подчеркнув, что в конфликте виноваты обе стороны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.