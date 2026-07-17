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Социум

Почти 600 тысяч казахстанцев попали под амнистию: им списали штрафы на 22 млрд тенге

1 июля Глава государства подписал Закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции РК.
Варвара Тыщенко
Почти 600 тысяч казахстанцев попали под амнистию: им списали штрафы на 22 млрд тенге
Фото из архива "МГ"

В Казахстане подвели итоги первой в истории страны административной амнистии. Акция охватила огромное количество должников по всей стране. В МВД озвучили впечатляющие цифры завершившейся процедуры.

- По линии органов внутренних дел амнистия затронула порядка 590 тыс. человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 млн административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге, - сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что прощение задолженностей является исключительным шагом со стороны государства и не превратится в регулярную практику. Чиновники призывают не воспринимать этот жест как зеленый свет для новых нарушений.

- Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с законодательством, - отметил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Руководитель ведомства также призвал граждан к осознанности, соблюдению действующих правил и уважению к окружающим.

- Лучший способ избежать ответственности - не совершать правонарушений. Именно соблюдение принципа "Закон и порядок" является основой безопасного и справедливого общества, - подчеркнул Мурат Кабденов.
 

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