«Яблоку негде упасть»: почему весь Атырау едет на пляж за 31 млн тенге?

Летом в Атырау практически весь поток отдыхающих у воды приходится на один пляж - "Малибу". В жаркие дни здесь собираются сотни жителей, и, по словам горожан, иногда свободного места буквально не остается.

Такая ситуация сложилась после того, как один из популярных пляжей возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) стал непригодным для купания. После паводка 2024 года рельеф территории изменился: берег размыло, а специалисты обнаружили опасные глубокие участки под водой. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям исключил этот участок из списка разрешенных мест для отдыха.

Сейчас в Атырау официально работают пять пляжей: "Малибу", а также пляжи в Атырауском, Еркинкалинском, Кайыршактинском и Алмалинском сельских округах. Однако именно "Малибу", расположенный в самом городе, остается самым востребованным среди жителей.

- Мы живем рядом и каждый вечер приезжаем сюда. Но людей очень много. Неудобно плавать, постоянно кто-то задевает друг друга. Хорошо, что установили зонтики, лежаки, есть душ, и все это бесплатно. Но город уже вырос, жителей становится больше, поэтому нужны либо большие пляжи, либо несколько таких мест. Аквапарки для многих слишком дорогие, а летом в жару людям хочется просто приехать к воде и отдохнуть, - рассказала жительница Атырау Гульяим Берикова.

На благоустройство всех пяти пляжей из бюджета направили 91 млн тенге. Из них 31 млн тенге выделили на "Малибу". Работы здесь выполнили в короткие сроки - всего за 18 дней. На территории подготовили площадку, подвели инженерные сети, установили санитарные блоки, душевые, навесы, шезлонги, раздевалки, освещение и другое необходимое оборудование.

На остальных официальных пляжах также провели благоустройство: установили спасательные посты, медицинские пункты, туалеты, кабинки для переодевания, урны и информационные стенды.

В городском акимате сообщили, что содержанием и управлением пляжей занимается коммунальное государственное учреждение "Центр бизнеса и туризма". Кроме того, в ближайшее время планируется открыть еще один пляж в микрорайоне Кокарна.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в официально разрешенных местах. По всей Атырауской области определено 116 опасных участков, где устанавливаются запрещающие знаки.

Сакен Омаров