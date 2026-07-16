Почти 30 млн тенге вернули потребителям ЗКО: на что чаще всего жалуются уральцы

За первое полугодие 2026 года жители Западно-Казахстанской области вернули почти 30 миллионов тенге за некачественные товары и услуги.

Как рассказала руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова, с начала 2026 года в ведомство поступило 678 письменных обращений. Еще около 200 человек получили консультации лично и по телефону горячей линии.

Далеко не все бизнесмены готовы решать конфликты с покупателями мирным путем. По жалобам граждан специалисты департамента провели 13 внеплановых проверок и завели десятки административных дел. Всего к ответственности привлекли 21 предпринимателя, а общая сумма наложенных на них штрафов превысила 1,2 миллиона тенге.

- Чаще всего уральские бизнесмены нарушают закон по трем направлениям: игнорируют письменные претензии покупателей, отказываются обменивать или принимать назад товар (как качественный, так и бракованный), а также откровенно вводят людей в заблуждение насчет свойств и качества продаваемой продукции, - пояснила Эльмира Киматова.

Если дело доходит до суда, специалисты департамента активно подключаются к процессам в качестве третьих лиц (государственных экспертов), чтобы защитить права граждан. С начала 2026 года они приняли участие в 31 судебном заседании. На сегодняшний день суды уже удовлетворили 21 иск в пользу потребителей, остальные дела еще находятся на рассмотрении.

- Благодаря принятым мерам и проведенной работе, жителям региона удалось вернуть деньги за некачественные товары и услуги почти на 30 млн тенге, - подвела итог Эльмира Киматова.

В департаменте напоминают: если ваши права как потребителя были нарушены, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам ведомства для защиты своих законных интересов.