Древняя загадка: останки человека возрастом 7 тысяч лет удивили учёных

Находку сделали в местечке Гроскёлльнбах в районе Дингольфинг-Ландау. Во время археологических раскопок на территории будущей застройки «Штайгэккер IV» специалисты заметили изменение цвета грунта. При дальнейшем исследовании оказалось, что под землёй находится яма с человеческими останками.

В Нижней Баварии, на юге Германии, археологи обнаружили останки молодого человека, жившего около 7 тысяч лет назад. Необычное положение тела и деформация шейного отдела позвоночника вызвали вопросы у исследователей. Специалистам предстоит выяснить, связаны ли эти особенности с обстоятельствами погребения или с жизнью самого человека, передает МойГород со ссылкой на материал Euronews.

Необычная поза и загадка погребения

По словам краевого археолога Флориана Эйбля, захоронение отличается от типичных погребальных практик того времени прежде всего положением тела.

Представители культуры линейно-ленточной керамики — одной из первых земледельческих культур Центральной Европы — обычно хоронили умерших в скорченной позе. Человека укладывали на бок, подтягивая ноги к туловищу.

Однако в обнаруженном захоронении правая нога была сильно поджата, а левая — согнута и отведена в сторону. Такое положение заметно отличается от привычного для той эпохи.

Необычной оказалась и сама могильная яма: её дно было неровным и наклонным. По предположению археолога, после погребения тело могло постепенно сместиться под действием силы тяжести. Из-за этого некоторые кости могли изменить положение или вдавиться в мягкую глинистую почву.

Теперь исследователям предстоит установить, была ли такая поза частью погребального обряда или сформировалась уже после захоронения.

Что рассказали останки молодого человека

Первичное исследование показало, что умерший был молодым человеком. На это указывают зоны роста костей, которые к моменту смерти ещё не успели полностью закрыться.

Особое внимание специалистов привлёк шейный отдел позвоночника, где обнаружили выраженную деформацию. Пока неизвестно, была ли она следствием заболевания или анатомической особенностью при жизни. Не исключено и то, что изменения возникли уже после смерти под воздействием условий в могиле.

Ответы должны дать дальнейшие антропологические исследования. Они позволят подробнее изучить скелет и установить возможные особенности здоровья человека.

Следы древнего поселения

Помимо необычного захоронения, раскопки позволили обнаружить следы крупного поселения культуры линейно-ленточной керамики. Она сформировалась в VI тысячелетии до нашей эры и сыграла важную роль в распространении земледелия в Центральной Европе.

За пять недель работы археологи задокументировали около 150 объектов. На участке удалось проследить контуры трёх крупных длинных домов, хотя, предположительно, одновременно использовались не более двух из них.

Среди наиболее интересных находок — хорошо сохранившиеся очаги и места приготовления пищи. В частности, специалисты обнаружили куполообразные глиняные печи с плотной подсыпкой из гальки, которая помогала сохранять тепло. Подобные сооружения использовались для приготовления еды и могли играть важную роль в повседневной жизни общины.

Археологи также нашли плиты для растирания и измельчения продуктов. По предварительной оценке, камень для их изготовления могли доставить из районов за Дунаем или из Баварского леса. Если это предположение подтвердится, находки станут свидетельством перемещения сырья на значительные расстояния уже в эпоху первых земледельцев.

Когда станет известна история захороненного человека

В настоящее время доступ к раскопочному участку для посетителей закрыт. Останки полностью извлекли из земли и передали в краевую археологическую службу, где специалисты продолжат исследования.

Результаты антропологического анализа помогут установить больше подробностей о жизни молодого человека и возможных причинах необычного состояния его скелета. После завершения научной работы археологи намерены сообщить о новых результатах.

Пока же захоронение в Гросскёлльнбахе остаётся загадкой, которая позволяет не только изучать погребальные обычаи древних земледельцев, но и восстанавливать отдельные страницы жизни людей, живших в Центральной Европе семь тысяч лет назад.