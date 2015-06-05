Друзья снимали на видео, как мужчина тонул в Актюбинском водохранилище

В Актюбинском водохранилище утонул 36-летний горожанин. Его друзья думали, что приятель шутит, и снимали его на видео. Когда они поняли, что это не розыгрыш, было уже поздно, передает «Times kz». Фото с сайта news.headline.kz Главный специалист водно-спасательной службы Оксана Кичигина рассказала, что компания горожан отдыхала на берегу водохранилища. Приятели выпивали спиртное, после чего один из отдыхающих решил искупаться. Мужчина начал тонуть. Его товарищи приняли это за розыгрыш и начали снимать на видео. Однако вскоре поняли, что он тонул по-настоящему и бросились к нему на помощь. Спаст