Однако, по версии правоохранительных органов, ДТП произошло по вине некоего велосипедиста на дороге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратился пострадавший в ДТП с участием полицейского
Артур Нургазиев, который рассказал, что 31 июля он направлялся в поселок Караоба, однако перед этим решил заехать в Казталовку, где в 19.05 попал в аварию.
- В этом районе я заехал на заправку, спустя пять минут после этого в меня врезался сотрудник полиции на служебной машине. Теперь расскажу подробнее: скорость моего авто была примерно 30-40 километров в час. За мной ехал еще один автомобиль, и за полицейской машиной тоже. Когда между нами оставалось примерно метров 20, он резко начал заворачивать на мою полосу, я начал тормозить. Но он продолжил движение, то есть он даже не стал притормаживать и врезался. У меня возникла первая мысль в голове, что он по службе куда-то торопится, однако ни проблесковых маячков, ни сирены, ни фар, ни поворотников включено не было, - пояснил Артур Нургазиев.
Мужчина говорит, что в его машине на переднем пассажирском сидении находилась его племянница, пристегнутая ремнем безопасности, а сзади жена с годовалой дочкой.
- Из-за столкновения я сильно ударился ногами о панель, жена стукнулась о карман двери так сильно, что он треснул, а дочь ударилась о сиденье, - рассказал пострадавший.
Артур Нургазиев отметил, что после столкновения, полицейский вел себя подозрительно. Он извинился перед ним, потом начал все время задавать самому себе вопрос: "Зачем я сюда поехал? Куда я попер?". При разговоре он, по утверждению Артура, соблюдал дистанцию, близко не подходил к нему.
- Сразу же полицейский попытался договориться и предложил восстановить моральный ущерб и машину. Но я не согласился, потому что это в первую очередь халатность на работе. Я не растерялся, начал все снимать на камеру, - рассказывает мужчина.
Кроме того, он заявил, что на трассе не было никакого велосипедиста, из-за которого полицейский якобы выехал на встречную полосу. После ДТП, спустя 10 минут, приехали сотрудники полиции, которые выслушали сначала своего коллегу, а потом на черновике быстренько составили схему аварии. Кроме того, они начали разгонять зевак и запрещали людям снимать место ДТП на телефон. Артур отметил, что через полчаса они уже ехали в РОВД Казталовского района.
- Недалеко от ДТП была остановка, на которой стояли двое мужчин. После столкновения их никто не опрашивал. Но когда я пришел забирать схему ДТП в участок, то они каким-то образом стали свидетелями. Но в их показаниях нет того, что там был велосипедист. Так почему они не нашли этого выдуманного велосипедиста? - задает вопрос Артур. - Потом всей семьей мы сидели в РОВД до 00.00, хотя ДТП произошло в 19.05. Затем выяснилось, что в травматологии Казталовского района работает сестра полицейского, который был за рулем. Естественно, мы отказались от медосвидетельствования и обратились в город. Заключение нам выдали в Уральске. Невропатолог сказал, что у дочки есть испуг, она все время плачет и вскрикивает.
Что касается освидетельствования на содержание алкоголя в крови, то Артур говорит, что они его проходили в каком-то военкомате в 11 ночи. По его словам, это точно была не больница и не медпункт.
Теперь пострадавший хочет добиться справедливости и правосудия, он считает, что сотрудник полиции должен ответить перед законом как положено.
Стоит отметить, что 4 августа, когда в соцсетях стали распространяться фото с места ДТП, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что причиной выезда полицейского на встречную полосу движения стал подросток на велосипеде, который якобы выехал на проезжую часть и создал аварийную ситуацию. Личность подростка, по данным пресс-службы полиции, установить не удалось.
14 августа в ведомстве дополнили, что за полицейской машиной ехала "Газель", в которой находились те самые свидетели, которые дали показания. Оба водителя, согласно заключению, были трезвы. По-прежнему в пресс-службе полиции утверждают, что велосипедист был на дороге в момент ДТП, однако личность его не установлена.
Фото предоставлено очевидцами