Как рассказал заместитель руководителя департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев, с 17 августа в области вводится поэтапное послабление карантинных мер. – Учитывая эпидемиологическую ситуацию на территории нашей области, было принято решение о поэтапном смягчении карантинных мер. Постановлением главного санитарного врача с 17 августа разрешено возобновить работу крупным торговым центрам и домам, крытым продовольственным и непродовольственным рынкам, общественным баням, саунам, парикмахерским, салонам красоты, дежурным группам детских садов, аттракционам на отрытых площадках. Детские и взрослые образовательные кружки, коррекционные кабинеты могут функционировать с ограничением во времени, кафе и рестораны как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях с 30 посадочными местами. Кроме этого, уральцам разрешается посещение скверов, площадей, набережных, городского парка отдыха (за исключением пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции, - рассказал Нурлыбек Мустаев. По прежнему сохраняется запрет на проведение семейных торжественных мероприятий, поминок, свадеб и юбилеев в том числе и на дому. Возобновить свою работу пока не смогут кинотеатры, театры, музеи, выставки, банкетные залы, фудкорты, ночные клубы, караоке, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, религиозные объекты. Стоит отметить, что в выходные, то есть 22, 23, 29 и 30 августа вынуждены будут приостановить свою работу все торговые центры и торговые дома, рынки, общественный транспорт (за исключением дачных маршрутов), парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. В будние дни общественный транспорт будет функционировать с 7.00 до 23.00. – Эпидемиологическая ситуация в области постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 24 случая заболевания COVID-19, из них с симптомами всего девять. Темп прироста составил 0,4%. В больницах имеются свободные койки, стационарное лечение проходят 230 больных. Провизорные стационары закрываются, заболеваемость по области снижается, - отметил Нурлыбек Мустаев.