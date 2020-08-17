По словам Гали Искалиева, с 17 августа снимаются многие ограничительные меры карантина, которые действовали в последние месяцы. Начинают работу крупные объекты торговли, кафе и рестораны, общественный транспорт и другое. Тысячи предпринимателей возобновят свою работу. При этом сохранится требование социальной дистанции между людьми, по маскам, дезинфекции и т.д. - Недавно проводили российских медицинских специалистов, которые целый месяц помогали нашим врачам в инфекционных стационарах. Выражаю им благодарность за помощь. Это проявление врачебного профессионализма и настоящего добрососедства. По общему мнению российских и наших эпидемиологов, коронавирус в этом или другом виде еще надолго останется в нашей жизни. Карантин помог нам остановить рост числа заболевших. Это очевидный факт. Теперь всем нам важно сохранить эту стабильность. Никто не знает, какие сложности нас ждут впереди, - написал глава области. Многим инфекциям присуща сезонность — в определенное время года число заболевших резко увеличивается, а затем идет на спад до следующей вспышки. От природных факторов — температуры воздуха, влажности, интенсивности солнечной радиации — зависит выживаемость и активность патогенов, а также состояние иммунной системы человека. - Многие потеряли родных и близких людей. Многие с трудом вылечились от этой болезни. Нужно не допустить повторения той сложной ситуации, которая была в июне - июле месяцах. Нужно понимать самое главное. Риск заражения повышается при росте количества контактов. То есть вероятность заражения в местах массового скопления намного выше. Поэтому важно соблюдать минимальные требования защиты от инфекции, активно заниматься спортом. Будьте здоровы! - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.