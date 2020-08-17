По информации руководителя отдела центра занятости населения города Уральск Ерлана Галиева, за шесть месяцев этого года зарегистрировано 2 419 безработных, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя (за шесть месяцев прошлого года был зарегистрирован 1 461 безработный - прим. автора). Из общего количества безработных людей 1 024 женщин и 1 395 мужчин. Основной причиной роста количества безработных специалисты называют приостановление проектов на месторождении в нефтегазовой сфере из-за введенных карантинных мер. Люди ежедневно приходят в центр занятости населения в надежде найти подходящую работу и занимают очереди. Как рассказал житель города Артур, два месяца назад он работал в Аксае стропальщиком. Но из-за карантинных мер лишился работы и сейчас вынужден стоять на учете в отделе занятости населения. – Работы нет сказали. Сразу же зарегистрировался в качестве безработного, каждые 10 дней прихожу отмечаться. На прежней работе зарабатывал около 160 тысяч тенге. В отделе занятости предложили работу с заработной платой 80-90 тысяч тенге. Мало, мне бы вахтовую работу, ведь у меня семья, двое детей, - говорит мужчина. Другой житель города Валерий Бакалкин работал инженером-механиком в КПО б.в. и лишился работы 12 августа. – У нас были неплохие объемы, я работал в строительном отделе. Но именно наш отдел из коронавирусной инфекции первым попал под сокращение. К тому же у меня заканчивался двухлетний контракт и продлевать его не стали. Сегодня в первый раз пришел регистрироваться в качестве безработного. Надеюсь здесь найти работу по профессии и с хорошей заработной платой. Согласен и на вахтовую работу, - рассказал Валерий Бакалкин. В отделе занятости населения и социальных программ города Уральск отметили, в основном в качестве безработных регистрируются юристы, бухгалтеры, экономисты, сварщики, учителя, арматурщики, бетонщики, водители и инженеры. – На учете у нас состоят 544 человека до 29 лет, с 30 до 44 лет - 931 человек, с 45 до 54 лет зарегистрировано 594 человека и 350 человек - старше 55 лет. В первом полугодии 2020 года на постоянную работу трудоустроены 1244 человека, на временную - 1620, - сообщил Ерлан Галиев.Валерий БакалкинМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.