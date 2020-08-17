Последних троих выздоровевших пациентов выписали в этом месяце. С начала марта в районе было выявлено 197 случаев заболевания опасной инфекцией. Из них 192 заболевших уже выздоровели, пятеро пациентов погибли. - По данным на 16 августа, в Махамбетском районе нет случаев заболевания коронавирусом. Последние пациенты был выписаны после того, как тест на ковид показал отрицательный результат, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.