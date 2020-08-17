14 августа в 11.00 25-летняя Айгерим Айтжанова вышла из дома и больше не вернулась, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25-летняя женщина пропала в Уральске Гражданский муж Айгерим Ринат рассказал, что в то утро женщина вышла из дома, семья проживает в доме по ул. Монкеулы, и отправилась в СОШ №40, чтобы сдать учебники дочери и получить новые. - Она сдала учебники, получила новые. После этого села в такси. Больше я ничего не знаю, у нее отключен телефон. В сети она в последний раз была в тот день, 14 августа, в 20.54, - рассказал Ринат. Мужчина утверждает, что ранее Айгерим никогда не пропадала, алкогольными напитками не злоупотребляет. Заявление о пропаже в полицию он написал 16 августа. - В тот день на ней был джинсовый комбинезон, черная футболка и в руках был рюкзак, - говорит Ринат. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Айгерим Айтжановой, просьба позвонить на номер 87750816896. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено гражданским мужем Айгерим