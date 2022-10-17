В аварии пострадал мужчина, передаёт портал «Мой ГОРОД». ДТП с участием "Тойоты" и "Шевроле" произошло в Уральске Авария произошла около 22 часов 17 октября на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Короленко. Столкнулись Toyota Camry и Chevrolet Spark. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем, предположительно водитель Chevrolet, которого увезли в больницу. На месте работают полицейские. Причины ДТП устанавливаются. Подробная информация выясняется. ДТП с участием "Тойоты" и "Шевроле" произошло в Уральске ДТП с участием "Тойоты" и "Шевроле" произошло в Уральске ДТП с участием "Тойоты" и "Шевроле" произошло в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА