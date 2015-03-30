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Происшествия

ДТП в ВКО: 4 человека погибли при опрокидывании рейсового автобуса

Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz В Восточно-Казахстанской области из-за плохих погодных условий перевернулся рейсовый автобус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС. ДТП в ВКО произошло в Урджарском районе на автодороге Таскескен - Бахты. Сообщается, что опрокинулся автобус, следовавший рейсом "Алматы - Маканчи - Кабанбай". В момент аварии в транспортном средстве находились 25 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП в ВКО травмированы 18 человек, среди погибших - один ребенок. "Личности пострадавших и погибших уточняются. На месте задейств
Marat
ДТП в ВКО: 4 человека погибли при опрокидывании рейсового автобуса
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz В Восточно-Казахстанской области из-за плохих погодных условий перевернулся рейсовый автобус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС. ДТП в ВКО произошло в Урджарском районе на автодороге Таскескен - Бахты. Сообщается, что опрокинулся автобус, следовавший рейсом "Алматы - Маканчи - Кабанбай". В момент аварии в транспортном средстве находились 25 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП в ВКО травмированы 18 человек, среди погибших - один ребенок. "Личности пострадавших и погибших уточняются. На месте задействованы силы и средства ОЧС, ГУ "СПиАСР", РОВД, СНМП", - сообщили в пресс-службе ДЧС. Пострадавших в результате аварии доставили в центральную районную больницу села Маканчи. Напомним, что в феврале в Восточном Казахстане автобус с 42 пассажирами столкнулся с КамАЗом. Авария произошла из-за скользкой дороги, на которой пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с большегрузом. В результате ДТП в ВКО водитель автобуса и четверо пассажиров получили ушибы. Остальные пассажиры вызвали "скорую помощь" и спасателей. Пострадавших незамедлительно осмотрели в амбулатории Таскескена, остальных разместили на ночь в местном общежитии.
ДТП рейсовый автобус

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