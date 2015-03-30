ДТП в ВКО: 4 человека погибли при опрокидывании рейсового автобуса

Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz В Восточно-Казахстанской области из-за плохих погодных условий перевернулся рейсовый автобус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС. ДТП в ВКО произошло в Урджарском районе на автодороге Таскескен - Бахты. Сообщается, что опрокинулся автобус, следовавший рейсом "Алматы - Маканчи - Кабанбай". В момент аварии в транспортном средстве находились 25 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП в ВКО травмированы 18 человек, среди погибших - один ребенок. "Личности пострадавших и погибших уточняются. На месте задейств