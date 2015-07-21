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Бизнес-новости

В Уральске презентовали новый Renault Duster

16 июля компания «Урал-Кров-Авто Плюс» представила обновленный внедорожник Renault Duster с новой линейкой мощных и экономичных двигателей. Нажми на кнопку Компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» жители области знают как одного из лучших поставщиков автомобилей европейского качества. Более пяти лет компания является официальным дилером Renault по нашей области и радует новинками от производителя, одной из которых стал внедорожник Renault Duster с обновленным дизайном и абсолютно новым бензиновым двигателем. - Хочу отметить, что новый Renault Duster комплектуется бензиновым двигателем объемом в 1.6 литр
Marat
В Уральске презентовали новый Renault Duster
16 июля компания «Урал-Кров-Авто Плюс» представила обновленный внедорожник Renault Duster с новой линейкой мощных и экономичных двигателей.
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 Нажми на кнопку Компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» жители области знают как одного из лучших поставщиков автомобилей европейского качества. Более пяти лет компания является официальным дилером Renault по нашей области и радует новинками от производителя, одной из которых стал внедорожник Renault Duster с обновленным дизайном и абсолютно новым бензиновым двигателем. - Хочу отметить, что новый Renault Duster комплектуется бензиновым двигателем объемом в 1.6 литров, мощностью 114 лошадиных сил с цепным приводом, - говорит старший менеджер по продажам Бауыржан МУХАМБЕТКАЛИ. - И модернизированным бензиновым двигателем объемом в 2 литра, а, соответственно, более мощным в 143 лошадиных сил с системой изменения фаз газораспределения. Также отмечу, что двигатели предлагаются в сочетании с механической или автоматической коробками передач. А также автомобиль оснащен инновационной системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, то есть вам не нужно ставить сигнализацию с автозапуском, достаточно нажать на кнопку на ключе и автомобиль начнет обогреваться, что очень удобно особенно в сильные морозы.
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 Лучше некуда По достоинству оценили пришедшие на презентацию изменения в интерьере салона автомобиля. - Очень понравилось, что в автомобиле появился обогрев лобового стекла, - говорит посетитель салона Айдарбек ИСКАЛИЕВ. - Есть камера заднего вида, круиз-контроль, что для меня очень удобно. А также новая мультимедийная система Media Nav дает доступ к музыке через Bluetooth или порт USB/AUX, а при помощи системы громкой связи можно не отвлекаться от дороги при разговоре по телефону. В общем, и комфортно, и удобно, а главное - надежно. Ведь подвеска этого внедорожника выше всех похвал. А еще мне очень понравился новый фисташковый цвет. На таком не будет видно ни пятен от дождя, ни пыли.
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 Покупайте с выгодой С появлением новичка у горожан появилась уникальная возможность купить более старые модели по минимальной стартовой цене. - Новый Renault Duster сохранил все качества, которые сделали его поистине «народным» внедорожником, - говорит старший бренд-менеджер департамента дилерской сети ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Асем КАЗИЕВА. – Многие хотят приобрести такой автомобиль для всей семьи, и сейчас есть хорошая возможность немного сэкономить на покупке. Так, новые модели предлагаются по цене от 2 550 000 тенге, автомобили, которые были представлены ранее, сейчас можно приобрести по стартовой цене от 1 950 тысяч тенге. Согласитесь, разница довольно приличная. А также вы можете приобрести новый автомобиль в кредит либо в рассрочку.
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 Тестируем и покупаем После презентации каждый из присутствующих смог проехаться на новеньком Renault Duster и проверить на практике все новшества. После чего покупателей ожидал еще один приятный сюрприз – розыгрыш призов, которые получили практически все пришедшие на презентацию. - Пришел посмотреть на новый «Дастер», - делится впечатлением горожанин Алексей САВЕЛЬЕВ. – Правда, проехал в качестве пассажира, но скажу я вам, и салон довольно комфортный, и мощность автомобиля чувствуется. В общем, я доволен остался, плюс подарок получил и удовольствие. Казалось бы, такая малость, а приятно. Теперь приду на тест-драйв с женой, если одобрит, то возьмем в рассрочку. Если вы хотите пройти тест-драйв или больше узнать о новом внедорожнике, то обращайтесь по адресу: Шолохова, 41. А также по всем вопросам можно получить информацию по телефонам: 8 (7112) 222-700, 87475080000.
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