В Уральске презентовали новый Renault Duster

16 июля компания «Урал-Кров-Авто Плюс» представила обновленный внедорожник Renault Duster с новой линейкой мощных и экономичных двигателей. Нажми на кнопку Компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» жители области знают как одного из лучших поставщиков автомобилей европейского качества. Более пяти лет компания является официальным дилером Renault по нашей области и радует новинками от производителя, одной из которых стал внедорожник Renault Duster с обновленным дизайном и абсолютно новым бензиновым двигателем. - Хочу отметить, что новый Renault Duster комплектуется бензиновым двигателем объемом в 1.6 литр