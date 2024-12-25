Два человека погибли, пятеро ранены в аварии на автодороге в ЗКО

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пассажир скончались на месте происшествия. Ещё пятерых госпитализировали в больницу.

По данным департамента полиции ЗКО, 21 декабря на автодороге Чапаево — Жангала произошло лобовое столкновение «ВАЗ - 2110» и Lada Priora.

— В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пассажир скончались на месте происшествия. Также два пассажира из этого авто и два пассажира Lada Priora были госпитализированы в больницу, — сообщили в ведомстве.

По факту ведётся досудебное расследование.



Между тем, как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в аварии погиб один взрослый (на месте ДТП) и ребенок (по пути в районную больницу).