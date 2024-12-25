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Происшествия Социум

Два человека погибли, пятеро ранены в аварии на автодороге в ЗКО

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пассажир скончались на месте происшествия. Ещё пятерых госпитализировали в больницу.
Кристина Кобина
Два человека погибли, пятеро ранены в аварии на автодороге в ЗКО

По данным департамента полиции ЗКО, 21 декабря на автодороге Чапаево — Жангала произошло лобовое столкновение «ВАЗ - 2110» и Lada Priora. 

— В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пассажир скончались на месте происшествия. Также два пассажира из этого авто и два пассажира Lada Priora были госпитализированы в больницу, — сообщили в ведомстве. 

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По факту ведётся досудебное расследование.

Между тем, как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в аварии погиб один взрослый (на месте ДТП) и ребенок (по пути в районную больницу).

- Остальные пять пострадавших бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Акжайыкскую районную больницу. В данный момент две женщины 1974 и 1994 годов рождения и мужчина 1995 года рождения продолжают лечение (проведена операция) в Областной многопрофильной больнице. Состояние средней тяжести, стабильное. Новорожденный ребенок (девочке всего дня дня от роду) был направлен в Областную детскую многопрофильную больницу. Состояние крайне-тяжелое. Еще одна пострадавшая 76 лет получает необходимое лечение в Акжайыкской районной больнице.  Cостояние на сегодня средней степени тяжести, - рассказали в управлении. 

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