Два человека погибли, пятеро ранены в аварии на автодороге в ЗКО

По данным департамента полиции ЗКО, 21 декабря на автодороге Чапаево — Жангала произошло лобовое столкновение «ВАЗ - 2110» и Lada Priora.
— В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пассажир скончались на месте происшествия. Также два пассажира из этого авто и два пассажира Lada Priora были госпитализированы в больницу, — сообщили в ведомстве.
По факту ведётся досудебное расследование.
Между тем, как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в аварии погиб один взрослый (на месте ДТП) и ребенок (по пути в районную больницу).
- Остальные пять пострадавших бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Акжайыкскую районную больницу. В данный момент две женщины 1974 и 1994 годов рождения и мужчина 1995 года рождения продолжают лечение (проведена операция) в Областной многопрофильной больнице. Состояние средней тяжести, стабильное. Новорожденный ребенок (девочке всего дня дня от роду) был направлен в Областную детскую многопрофильную больницу. Состояние крайне-тяжелое. Еще одна пострадавшая 76 лет получает необходимое лечение в Акжайыкской районной больнице. Cостояние на сегодня средней степени тяжести, - рассказали в управлении.