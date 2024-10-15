Пассажир погиб в ДТП на трассе Уральск — Атырау

По данным департамента полиции ЗКО, столкновение «ВАЗ-2110» и «Лада Веста» произошло 15 октября примерно в 07:20 на трассе Уральск — Атырау.

По данным департамента полиции ЗКО, столкновение «ВАЗ-2110» и «Лада Веста» произошло 15 октября примерно в 07:20 на трассе Уральск — Атырау (недалеко от Свистун горы).

— В результате ДТП на месте скончался пассажир «ВАЗ-2110». В больницу доставили водителей автомобилей. По факту аварии начато досудебное расследование, — пояснили в ведомстве.

Также сегодня, 15 октября в 08:30 произошло ещё одно ДТП (возле Свистун горы), где столкнулись три автомобиля.

— Автомобили LADA Priora, Volkswagen и Toyota Camry столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Пострадавших нет, только причинён материальный ущерб. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются, — дополнили в департаменте.

К слову, о состоянии пострадавших в управлении здравоохранения пообещали сообщить позже.