Два китайца посадили 10 000 деревьев

Цзя Хаикса и Цзя Вэньци — одни из самых трудолюбивых людей в мире. Один из них слепой от рождения, а у другого ампутированы обе руки. Однако, несмотря на это и свой солидный возраст, за 12 лет они вместе посадили более 10 000 деревьев. bigpicture.ru публикует историю двух обычных мужчин, которые в очередной раз доказали, что в мире нет ничего невозможного. Фото: sayfala.com, yzdsb.com.cn, blogspot.com, voicenews.gr, metronews.fr, mdig.com.br Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: