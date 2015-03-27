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Фоторепортаж

Два китайца посадили 10 000 деревьев

Цзя Хаикса и Цзя Вэньци — одни из самых трудолюбивых людей в мире. Один из них слепой от рождения, а у другого ампутированы обе руки. Однако, несмотря на это и свой солидный возраст, за 12 лет они вместе посадили более 10 000 деревьев. bigpicture.ru публикует историю двух обычных мужчин, которые в очередной раз доказали, что в мире нет ничего невозможного. Фото: sayfala.com, yzdsb.com.cn, blogspot.com, voicenews.gr, metronews.fr, mdig.com.br Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал:
gorod
Два китайца посадили 10 000 деревьев
JiaHaixiaJiaWenqi01
JiaHaixiaJiaWenqi01
Цзя Хаикса и Цзя Вэньци — одни из самых трудолюбивых людей в мире. Один из них слепой от рождения, а у другого ампутированы обе руки. Однако, несмотря на это и свой солидный возраст, за 12 лет они вместе посадили более 10 000 деревьев. bigpicture.ru публикует историю двух обычных мужчин, которые в очередной раз доказали, что в мире нет ничего невозможного. Фото: sayfala.com, yzdsb.com.cn, blogspot.com, voicenews.gr, metronews.fr, mdig.com.br  
Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: «Отец, я видел, как другой мальчик чистил апельсин. Он так вкусно пах, что мне показалось, что я даже попробовал его!» Тогда Цзя понял, что не может больше просто так сидеть и должен найти деньги.
Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: «Отец, я видел, как другой мальчик чистил апельсин. Он так вкусно пах, что мне показалось, что я даже попробовал его!» Тогда Цзя понял, что не может больше просто так сидеть и должен найти деньги.
 Господа Хаикса и Вэньци познакомились более 10 лет назад, когда оба искали работу. Хаикса вспоминает момент, когда однажды его сын пришел домой и сказал: «Отец, я видел, как другой мальчик чистил апельсин. Он так вкусно пах, что мне показалось, что я даже попробовал его!» Тогда Цзя понял, что не может больше просто так сидеть и должен найти деньги.
Два друга взялись за большое дело — защиту деревни от наводнения. Они бесплатно арендовали участок вдоль реки и стали сажать там деревья.
Два друга взялись за большое дело — защиту деревни от наводнения. Они бесплатно арендовали участок вдоль реки и стали сажать там деревья.
 Два друга взялись за большое дело — защиту деревни от наводнения. Они бесплатно арендовали участок вдоль реки и стали сажать там деревья.
JiaHaixiaJiaWenqi03
JiaHaixiaJiaWenqi03
  
Каждый день в 7 утра они уходят из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей нет, поэтому для посадки они вручную собирают черенки, что, учитывая их возможности, не так-то легко.
Каждый день в 7 утра они уходят из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей нет, поэтому для посадки они вручную собирают черенки, что, учитывая их возможности, не так-то легко.
 Каждый день в 7 утра они уходят из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей нет, поэтому для посадки они вручную собирают черенки, что, учитывая их возможности, не так-то легко.
JiaHaixiaJiaWenqi05
JiaHaixiaJiaWenqi05
Пока Хаикса собирает колышки, Вэньци заботится о поливе. «Я — его руки, — говорит Хаикса, — он — мои глаза. Мы хорошие партнеры».
Пока Хаикса собирает колышки, Вэньци заботится о поливе. «Я — его руки, — говорит Хаикса, — он — мои глаза. Мы хорошие партнеры».
 Пока Хаикса собирает колышки, Вэньци заботится о поливе. «Я — его руки, — говорит Хаикса, — он — мои глаза. Мы хорошие партнеры».
Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. «Кое-что у нас действительно получилось», — признает Цзя Хаикса. «Мы твердо стоим на ногах, — добавляет Вэньци. — Хотя мы и едим одни лишь булочки, в наших сердцах царит мир»
Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. «Кое-что у нас действительно получилось», — признает Цзя Хаикса. «Мы твердо стоим на ногах, — добавляет Вэньци. — Хотя мы и едим одни лишь булочки, в наших сердцах царит мир»
 Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. «Кое-что у нас действительно получилось», — признает Цзя Хаикса. «Мы твердо стоим на ногах, — добавляет Вэньци. — Хотя мы и едим одни лишь булочки, в наших сердцах царит мир»    

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