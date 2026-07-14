В Уральске автомойка заплатит клиенту почти 450 тысяч тенге за поврежденный кроссовер

Суд №2 города Уральска поставил точку в споре между владельцем автомобиля Chery Tiggo 2 Pro и администрацией автомойки. Машину повредили прямо во время оказания услуги.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел, когда владелец кроссовера загнал его на мойку. После завершения процесса сотрудник автомойки поспешил отдать ключи хозяину машины, но не убедился в том, что все моечное оборудование полностью остановилось. Как только мужчина открыл дверь своего Chery Tiggo, двигавшиеся механизмы задели и повредили автомобиль.

Администрация автомойки свою вину категорически отрицала. Более того, они подали встречный иск, заявив, что клиент сам открыл дверь и якобы сломал их оборудование. Однако изученные судом записи с камер видеонаблюдения расставили всё по местам.

- Суд установил, что сотрудник автомойки грубо нарушил требования безопасности, передав ключи клиенту до полной остановки оборудования, - пояснили в пресс-службе облсуда.

Суд частично удовлетворил требования истца и обязал автомойку выплатить крупную сумму. Во встречном иске автомойке было отказано.

В пользу владельца кроссовера взысканы 357 тысяч тенге - материальный ущерб за повреждение машины и 50 тысяч тенге - расходы на услуги оценщика, 35 тысяч тенге - представительские расходы.

Общая сумма выплат составила более 400 тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.