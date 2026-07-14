«Уникальная диалоговая площадка»: Токаев поставил задачи по развитию Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Казахстана провел встречу с заместителем председателя и руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі Канатбеком Жайсанбаевым, сообщает пресс-служба Акорды. Основной темой обсуждения стали вопросы формирования структуры организации и ее дальнейшей работы.

Канатбек Жайсанбаев доложил главе государства о текущих мерах по институционализации совета. По его словам, Секретариат берет на себя все ключевые функции по сопровождению деятельности площадки - от правового и финансового обеспечения до глубокой аналитической работы.

Президент подчеркнул значимость новой организации в общественно-политической жизни страны. По его словам, Халық Кеңесі станет уникальной площадкой для конструктивного диалога, которая сыграет фундаментальную роль в реализации курса на построение Справедливого Казахстана.

Глава государства поставил перед руководством Секретариата ряд конкретных задач. Среди них - обеспечение эффективного взаимодействия совета с госорганами, институтами гражданского общества, а также с международными организациями. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки к первой Сессии Қазақстан Халық Кеңесі, которая должна заложить стандарты работы новой структуры.