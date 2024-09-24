22 июля экс-аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения он назвал ухудшение состояния здоровья. Отметим, что на протяжении длительного времени Сатканов находился на больничном. Его назначили на этот пост в апреле 2022 года и Сатканов возглавлял город чуть более двух лет.

И вот спустя более двух месяцев кресло акима по сей день пустует. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Жандос Дуйсенгалиев. В областном акимате тоже не знают, когда назначат нового акима Уральска и кто займет этот пост.