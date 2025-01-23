Две девочки-подростка забеременели в ЗКО

За последние пять лет по области забеременели 12 девочек подростков, из них 7 случаев зарегистрировано в Уральске. В 2025 году зарегистрировано два случая.

По данным управления здравоохранения ЗКО, за последние пять лет по области забеременели 12 девочек подростков, из них 7 случаев зарегистрировано в Уральске. В 2025 году зарегистрировано два случая.

Итак, в 2020 году - 1 случай, 2021 году - 3 случая, 2022 году - 3 случая, 2023 году - 2 случая, 2024 году - 3 случая.

Начиная с 2023 года возраст самых молодых мамочек — 15 лет.

— При подростковой беременности могут возникнуть осложнения, такие как повышенный риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций. При ранней беременности чаще рождаются дети с низкой массой тела, недоношенными и тяжелыми неонатальными осложнениями. Часто подростковая беременность заканчивается абортом. Аборт, особенно первый, чреват самыми разными осложнениями, вплоть до бесплодия, — дополнили в ведомстве.

По информации Минздрава, в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости профилактики ранней беременности у подростков. По данным ВОЗ, беременность, ее прерывание и роды в подростковом возрасте являются одними из основных причин материнской и детской смертности в мире. Также рано забеременевшие девушки теряют возможность получать образование, и становятся отодвинутыми от социума, и имеют повышенные риски для своего здоровья.

По медицинским показателям, ранней считается беременность, наступившая у девочки в возрасте до девятнадцати лет. Самый частый возраст для подростковой беременности – 15-17 лет. Как отмечают медики, только к восемнадцати годам организм девушки уже достаточно сформирован и полностью готов к вынашиванию и рождению ребенка. Поэтому беременность и роды в юном возрасте могут быть опасными как для жизни мамы, так и для малыша.

Напомним, в 2017 году в ЗКО забеременела 12-летняя девочка.