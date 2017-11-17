Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 ноября, в специализированном суде по делам несовершеннолетних прошел круглый стол к международному дню ребенка. По словам старшего инспектора ювенальной полиции ДВД ЗКО Мадины КУСПАНОВОЙ, в каждой школе проводится профилактическая работа с учениками по предупреждению правонарушений. - В 2017 году было зарегистрировано 48 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, из которых 18 совершили учащиеся школ и 30 студенты колледжей и вузов, - пояснила старший инспектор ювенальной полиции. - Также у нас проводится работа по защите половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако в 2017 году уже были выявлены два случая ранней беременности. Один из случаев произошел в городе Аксай, второй - в Чингирлауском районе ЗКО. Обе девочки являются школьницами 12 и 14 лет. Стоит отметить, что в школах области работают клубы девочек и мам, где проводят половое воспитание.