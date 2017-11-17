Овны, не ленитесь — и этот день пройдет отлично. Избавиться от апатии желательно с утра — и босса порадуете, и коллегам угодите, и собой погордитесь. А потом настанет время для развлечений. Если планов мероприятий нет, не беда — звоните друзьям, пишите поклонникам, и вы еще раз убедитесь, что рядом с вами полно веселых ребят.Тельцы, вы не любите спешить. И правильно делаете — сегодня фортуна благосклонна к спокойным знакам Зодиака. Только не засните при подписании контрактов — мошенники вьются рядом и ждут, когда вы отвлечетесь. На любовном небосклоне все здорово, но учитесь уступать, особенно в мелочах — избранник оценит вашу дипломатичность.Близнецы, звезды предсказывают необычный и даже таинственный денек. Не торопитесь записываться на прием к магам и чернокнижникам — сегодня с помощью интуиции вы и сами сумеете расшифровать небесные ребусы. В общении с домочадцами вам пригодится терпение — и старшие, и младшие члены семьи раскапризничаются не на шутку.Раки, сегодня вы удивительно собранные и аккуратные — неужели решили изменить жизнь? Все это здорово, но старайтесь быть менее требовательными к окружающим — не все ваши знакомые мечтают достичь идеала. Поклонники и вовсе распоясались — то им сюрпризы не нравятся, то погода не по душе (в общем, свидание лучше отложить).Львы, старайтесь не поддаваться грустному настроению окружающих — будьте на своей волне, и сегодняшний день пройдет на пятерку. Звезды знают, где набраться позитивных эмоций — поезжайте в гости к старинным приятелям, не прогадаете. Можно и немножко задержаться — домочадцы вас простят, главное, привезите вкусный гостинец.Девы, учитесь общаться с новыми людьми — сегодняшний день богат на знакомства и встречи. Возможно, вам поступят интересные предложения от деловых партнеров, а там и до выгодного сотрудничества недалеко. В сфере любовных отношений звездные советы не помогут — с непредсказуемыми поклонниками сможете договориться только вы.Весы, старайтесь быть внимательными к настроению коллег — среди сослуживцев есть робкие и беззащитные ребята. Главное, чтобы эти нежные создания не уселись вам на шею, ведь на вторую половину дня небеса предсказывают много чудес. Особенно весело будет на любовном небосклоне — на каждой тучке по Амуру, так что готовьтесь.Скорпионы, постарайтесь к любым делам отнестись ответственно — сегодня за вами наблюдают не только коллеги, но и строгое начальство. Вечером все профессиональные заботы отойдут на задний план — вас ждут веселые мероприятия на свежем воздухе. Главное, одеться по погоде, чтобы дружеские посиделки не сопровождались кашлем.Стрельцы, сегодня у вас есть шанс проявить коммерческие таланты — деловые люди останутся довольны вашей хваткой. Подписывая контракты, не забывайте советоваться с профессионалами — и среди партнеров попадаются мошенники. В делах семейных все складывается неплохо — домочадцы, наконец, выучились тонкостям компромисса.Козероги, сегодня придется заняться скучными делами — увы, начальство решило, что только вы способны справиться с подобной работой. Не волнуйтесь, свободное время появится вечером, главное — правильно им распорядиться. Не бросайтесь на поиски приключений, а придумайте что-нибудь полезное, например, побегайте по стадиону.Водолеи, ваша интуиция сегодня на высоте, старайтесь не пугать ясновидением сослуживцев и деловых партнеров — пусть думают, что вы просто везунчики. Экстрасенсорные таланты пригодятся в сфере любовных взаимоотношений — поклонники что-то скрывают, вот и выясните, какие у них там тайны и секреты от вас.Рыбы, сегодня вы можете блистать и не бояться зависти окружающих — даже конкуренты с радостью жмут вам руку и хвалят за многочисленные таланты. Вечернее время суток придется посвятить неинтересным домашним делам — родственники с удовольствием спихнут на вас бытовые заботы и отправятся развлекаться (они это заслужили).