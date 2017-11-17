40-летняя женщина потеряла ребенка на 31-ой неделе беременности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта inform.kz Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Оказалось, что сразу у троих рожениц были выявлены симптомы ОРВИ, двое из них пошли на поправку, а у третьей случился выкидыш на 31-ой неделе беременности. В настоящее время роженицу ввели в медикаментозный сон. - В перинатальный центр женщина поступила с температурой в конце прошлой недели, роженицу положили в реанимационное отделение, в настоящий момент ее состояние оценивается как тяжелое, ее ввели в медикаментозный сон, - сообщили в роддоме. Напомним, что в ночь на 9 ноября в областном перинатальном центре скончались роженица и ребенок. Причина смерти матери и новорожденного сейчас расследуется. Ерлан ОМАРОВ