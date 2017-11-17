В рамках визита руководитель департамента посетил аппарат Чингирлауского сельского округа, где ознакомился с работой по оказанию государственных услуг населению. Также, проинспектированы работы районного управления государственных доходов, Центра обслуживания населения, которые оказывают наиболее востребованные услуги населению. По итогам рабочей поездки, руководитель департамента принял участие в работе совета по итогам работы по противодействию коррупции и оказанию государственных услуг с участием актива района. В своем выступлении Булат Исаков отметил, что взаимоотношения госаппарата с гражданами должны строятся на принципах «клиентоориентированности», прозрачности и доступности получения услуг. - За 9 месяцев 2017 года районным МИО Чингирлауского района оказано 6078 услуг. Из них 3679 или 60% в электронной форме, 320 или 6% через ЦОН и 2079 или 34% в бумажной форме, - рассказал Исаков. Булат Исаков акцентировал на то, что в ходе мониторинга интернет ресурсов на предмет наличия стандартов госуслуг установлены факты неразмещения стандартов и регламентов государственных услуг, что свидетельствует о ненадлежащием внутреннем контроле за качеством оказания государственных услуг. В ходе визита Булат Исаков в районном филиале партии «Нұр Отан» провел прием граждан для жителей района, где он призвал жителей не оставаться равнодушными при нарушении их законных прав при получении государственных услуг.