Порыв теплотрассы произошел ночью 13 января на пересечении улиц Гумара Караша и Самарской. Из-за этого два пятиэтажных дома остались без отопления. По словам начальника первого участка "Жайыктеплоэнерго" Тлека МУРЗАГАЛИЕВА, авария произошла из-за износа теплотрассы. - Два дома с ночи отключены от теплоснабжения. Сейчас мы ведем работы по замене аварийной трубы. Часа через три в домах появится тепло. Всего около 140 квартир в этих домах, - пояснил Тлек МУРЗАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в городе уже второй день стоит морозная погода. Сегодня температура воздуха составляет -22 градуса.