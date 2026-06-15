Также в ДТП пострадали другие люди, их доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла 15 июня 2026 года около 18:50 на 52-м километре автодороги Федоровка – Аксай. По предварительным данным ДП ЗКО, 53-летний водитель Toyota Prado, двигавшийся в западном направлении, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 53-летнего водителя. После этого произошло столкновение с Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился 63-летний водитель.

В результате аварии две пассажирки Toyota Prado — женщины 55 и 52 лет — от полученных травм скончались на месте. Также в ДТП пострадали другие люди, их доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.