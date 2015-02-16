Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказал житель села Березовка Бурлинского района ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Отец Динары ИРМИКБАЕВОЙ Казбек рассказал, что на днях его дочь вернулась из Алматы, где ей был поставлен точный диагноз - церебрастенический синдром, иначе говоря, гипоксия головного мозга. Был назначен курс лечения. Однако девочка сегодня, 16 февраля, решила пойти в школу на занятия. Родители, начиная со второго урока, дежурили в школьном коридоре, на случай, если девочке станет плохо. - Прямо при нас 4 детей почувствовали себя нехорошо, - рассказал Казбек ИРМИКБАЕВ. - Вызвали их родителей, которые забрали детей домой. Позже стало плохо Алине КУСМАНГАЛИЕВОЙ. Мама Алины Зульфия рассказала, что ее дочери стало плохо в школе  в час дня. - Нам позвонили со школы и сказали, что Алине плохо, - говорит Зульфия КУСМАНГАЛИЕВА. - Признаки были те же, что и 28 ноября. "Скорая" ехала полтора часа, все это время дочь была без сознания. Она не приходила в себя, пока ей не одели кислородную маску. Сейчас девочка пришла в себя, но нас пока не отпускают домой. Замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ подтвердил, что в данный момент двое детей - Алина КУСМАГАМБЕТОВА и Аружан АИШЕВА - находятся в Бурлинской ЦРБ в городе Аксае. Врачи делают все возможное, чтобы детям стало лучше. Позже пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ рассказал, что за медпомощью сегодня обратились 18 человек. - Все они жаловались на головную боль и головокружение, - рассказал Кайрат АБУОВ. - Двое из них попали в Бурлинскую ЦРБ. Алина КУСМАНГАЛИЕВА не так давно проходила лечение в Алматы. Сейчас ее осматривают специалисты. При необходимости детей будут отправлять на дообследование в клиники Астаны или Алматы, где работают высококвалифицированные врачи и профессора. Также сельчанам удалось заснять столб дыма над месторождением. Это было в обеденное время. Жители Березовки утверждают, что сегодня на Карачаганакском месторождении снова производили отжиги. Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября 2014 года обратились в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. Видео предоставлено жителями села Березовка