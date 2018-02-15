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Происшествия

Двое детей насмерть угорели в Актюбинской области

В пожаре погибли мальчик и девочка - дети двух сестер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла в этом многоэтажном доме в Хромтау Трагедия произошла в районном центре Хромтау. Днем 14 февраля в многоэтажке загорелась квартира. - Соседка вызвала пожарных, когда увидела, что из-за двери валит дым. Пожарные не смогли открыть дверь, вошли через окно, детей спасать было поздно, они погибли. Выяснилось, что хозяйка дома уехала в Актобе. Дома оставались ее сын, инвалид с детства. Он стал инвалидом после того, как года два назад выпал из окна, а также племянница хозяйки. Что име
gorod
Двое детей насмерть угорели в Актюбинской области
В пожаре погибли мальчик и девочка - дети двух сестер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Трагедия произошла в этом многоэтажном доме в Хромтау Трагедия  произошла в районном центре Хромтау. Днем 14 февраля в многоэтажке загорелась квартира. - Соседка вызвала пожарных, когда увидела, что из-за двери валит дым. Пожарные не смогли открыть дверь, вошли через окно, детей спасать было поздно, они погибли. Выяснилось, что хозяйка дома уехала в Актобе. Дома оставались ее сын, инвалид с детства. Он стал инвалидом после того, как года два назад выпал из окна, а также племянница хозяйки. Что именно произошло, сейчас разбирается следствие, - сообщил и.о. акима Хромтау Темиржан Куанышев. Погибшей девочке было 5 лет, а мальчику 4 года. Азамат АКЫЛ
Пожар

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