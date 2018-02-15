Двое детей насмерть угорели в Актюбинской области

В пожаре погибли мальчик и девочка - дети двух сестер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла в этом многоэтажном доме в Хромтау Трагедия произошла в районном центре Хромтау. Днем 14 февраля в многоэтажке загорелась квартира. - Соседка вызвала пожарных, когда увидела, что из-за двери валит дым. Пожарные не смогли открыть дверь, вошли через окно, детей спасать было поздно, они погибли. Выяснилось, что хозяйка дома уехала в Актобе. Дома оставались ее сын, инвалид с детства. Он стал инвалидом после того, как года два назад выпал из окна, а также племянница хозяйки. Что име