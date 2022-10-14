Поиски пропавших продолжались четыре часа, передаёт портал «Мой ГОРОД». Двое детей пропали с детской площадки в Уральске По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, дети ушли с площадки одного из дворов на улице Сарайшык 10 октября около 10:00. Уже в 13:30 мать заявила в полицию о пропаже сыновей восьми и четырёх лет. Полицейские нашли детей спустя четыре часа. Сейчас дети помещены в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по ЗКО. В отношении законных представителей соберут материал и направят на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.