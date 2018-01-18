Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 17 января в 14.55 поступило сообщение о пожаре по адресу Монкейулы, 81/1. -По прибытию было установлено, что на 4 этаже пятиэтажного дома в квартире горит мебель и личные вещи. Пожар в 15.48 был полностью ликвидирован. Из-за сильного задымления было эвакуировано 15 человек, трое из них дети. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - пояснили в пресс-службе пожаротушения. Стоит отметить, что с места пожара на личном автотранспорте были доставлены в областную многопрофильную детскую больницу дети 3 и 5 лет с отравлением угарным газом. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, по прибытию дети были определены в реанимацию. -Им диагностировали отравление угарным газом. Сегодня детей уже перевели в пульмонологическое отделение. Состояние оценивается как удовлетворительное, -отметила Гульнар АБДРАХМАНОВА. К слову, в тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.Фото предоставлено ДЧС ЗКО