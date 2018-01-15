Скриншот с видео По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар возник 14 января в 12.03 в вахтовом поселке "Тенгиз", расположенный в Жылыойском районе, в 90 км от г.Кульсары. Там загорелась прачечная комната одного из общежитий на 1 этаже, от которой огонь перекинулся на соседние помещения. -Возгорание произошло в двухэтажном общежитии, предназначенном для рабочих на территории ТОО «Интеграл-Кульсары». Пожар был локализован в 12.50 часов и ликвидирован в 16.40 часов силами пожарной аварийно-спасательной службы ТОО «Тенгизшевройл». В тушении пожара было задействовано 15 человек и 3 единицы спецтехники. Площадь пожара составила 504 кв.м., - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. В результате пожара пострадали двое рабочих, которые выпрыгнули из окна второго этажа общежития. Мужчины с ушибами были госпитализированы в больницу. По предварительной информации, причина пожара – короткое замыкание электропроводов.