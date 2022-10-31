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Социум

Двойное убийство в Актобе: среди задержанных оказался директор ночного клуба

Будет внесён судебный иск о закрытии заведения, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября на берегу реки Илек обнаружили трупы двух мужчин 31 года и 27 лет с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что в одном из ночных клубов Актобе произошла драка между мужчинами и охранниками заведения, что и привело к трагедии. 29 октября в МВД Казахстана информировали, что по делу задержаны 13 подозреваемых. Сегодня, 31 октября, в полиции сообщили, что в числе задержанных - директор ночного клуба. Его взяли под стражу за недонесение о совершении особо тяжкого прест
Дана Рахметова
Двойное убийство в Актобе: среди задержанных оказался директор ночного клуба
Будет внесён судебный иск о закрытии заведения, передаёт Polisia.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября на берегу реки Илек обнаружили трупы двух мужчин 31 года и 27 лет с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что в одном из ночных клубов Актобе произошла драка между мужчинами и охранниками заведения, что и привело к трагедии. 29 октября в МВД Казахстана информировали, что по делу задержаны 13 подозреваемых. Сегодня, 31 октября, в полиции сообщили, что в числе задержанных - директор ночного клуба. Его взяли под стражу за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также не принятие мер по оказанию медицинской помощи.
- В отношении задержанных проводится проверка на причастность к совершению других преступлений. Также будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба. В рамках расследования департамент полиции инициирует проверку всех увеселительных заведений на предмет соблюдения требованиям безопасности граждан, в том числе привлечения лицензированных охранных субъектов, - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что и дальше будут информировать о ходе расследования резонансного дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе убийство драка

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