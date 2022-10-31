Двойное убийство в Актобе: среди задержанных оказался директор ночного клуба

Будет внесён судебный иск о закрытии заведения, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября на берегу реки Илек обнаружили трупы двух мужчин 31 года и 27 лет с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что в одном из ночных клубов Актобе произошла драка между мужчинами и охранниками заведения, что и привело к трагедии. 29 октября в МВД Казахстана информировали, что по делу задержаны 13 подозреваемых. Сегодня, 31 октября, в полиции сообщили, что в числе задержанных - директор ночного клуба. Его взяли под стражу за недонесение о совершении особо тяжкого прест