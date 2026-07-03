Почему в ЗКО не могут начать ремонт 33 запланированных школ

Деньги на капремонт учебных заведений в этом году выделили только на бумаге. Конкурсы госзакупок до сих пор не объявлены, так как механизм финансирования через гособлигации завис на республиканском уровне.

Как выяснилось, масштабная программа реновации столкнулась с серьезными бюрократическими препятствиями со стороны центральных министерств.

В ведомстве напомнили, что в рамках исполнения поручения главы государства в ЗКО утвердили трехлетний план на 2025–2027 годы. За этот период в регионе намерены капитально отремонтировать 86 школ:

2025 год - 6 объектов (ремонт полностью завершен, из местного бюджета ушло более 4,6 млрд тенге).

2026 год - 33 объекта.

2027 год - 47 объектов.

На ремонт оставшихся 80 школ маслихат заложил внушительные 39,8 миллиарда тенге (из них 16,3 млрд тенге - на текущий, 2026 год).

Деньги на 2026 и 2027 годы планировали привлечь за счет выпуска государственных ценных бумаг (облигаций) местного исполнительного органа. Однако этот механизм до сих пор не работает.

- На сегодняшний день механизм финансирования за счет выпуска гособлигаций не реализован, поскольку на республиканском уровне остаются неурегулированными отдельные организационные и нормативные вопросы, - пояснили в управлении образования ЗКО.

В Астане до сих пор не утвердили порядок выпуска гособлигаций именно на реновацию школ, не определили единого оператора, который будет выкупать эти бумаги, а также условия заимствования (сроки обращения облигаций и ставку вознаграждения).

Из-за того, что министерства финансов, нацэкономики и просвещения не согласовали правила, у местной исполнительной власти фактически связаны руки. Пока источника финансирования нет, чиновники не имеют права объявлять конкурсы государственных закупок по 33 школам, запланированным на 2026 год.

В управлении образования добавили, что регулярно проводят онлайн-совещания с центральными госорганами и направляют официальные запросы, чтобы ускорить процесс. Подрядчиков определят сразу же, как только столица утвердит нормативно-правовые акты и выделит реальные денежные средства. Только тогда в школах закипит работа.

- В течение этого месяца решится вопрос о выделении средств. Если вопрос решится положительно, то учебный процесс будет организован согласно правилам СЭС. В противном случае ремонт школ будет перенесен на следующий год. По мере необходимости в учебных заведениях проведут текущий ремонт, - добавили в управлении образования ЗКО.

Напомним, в областном центре в программу вошли восемь школ: №3, 6, 7, 13, 22, 23, 32 и 35.