«Казахмыс» внедряет искусственный интеллект в геологоразведку

Развитие минерально-сырьевой базы остается одним из ключевых стратегических приоритетов Группы "Казахмыс". Компания последовательно внедряет цифровые технологии и решения на основе искусственного интеллекта, а реализацию программы цифровой трансформации осуществляет ТОО "Kazakhmys Barlau".

В 2026 году с применением цифровых технологий реализуются 20 геологоразведочных проектов с общим объемом инвестиций 18,2 млн. долларов США.

Современные технологии охватывают весь цикл геологоразведки - от сбора и хранения данных до исследования керна, онлайн-мониторинга буровой техники и построения цифровых геологических моделей. Уже внедрены единая цифровая среда, система мониторинга 50 единиц техники, спутниковая связь Starlink на удаленных объектах, а в Геологическом кластере Жезказгана используются комплексы ANCORELOG и LithoLens с элементами искусственного интеллекта.

Комплексная цифровизация повышает точность прогнозирования, ускоряет принятие инженерных решений, снижает производственные риски и способствует эффективному восполнению минерально-сырьевой базы.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS