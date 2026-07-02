Лучше обычной воды: ученые назвали три напитка, которые спасают от жажды в жару эффективнее

Многие привыкли бороться с летним зноем, выпивая литры чистой воды. Однако немецкое издание Focus, ссылаясь на результаты исследований в области гидратации, утверждает: это не самый эффективный способ поддерживать водный баланс.
Оказывается, есть три напитка, которые помогают организму удерживать влагу намного дольше, чем обычная вода. Секрет кроется в их уникальном составе.
Сила питательных веществ
Исследователи выяснили, что молоко, чай и апельсиновый сок справляются с жаждой гораздо лучше. В отличие от чистой воды, в этих напитках содержатся аминокислоты, жиры, витамины и важные минералы.
Профессор Дэвид Ниман объясняет этот феномен просто: когда в жидкости присутствуют питательные вещества, организм не спешит ее "выводить", а усваивает постепенно. Это позволяет поддерживать баланс влаги в клетках гораздо дольше, чем после употребления обычной воды.
Как понять, что вы пьете лишнее?
Специалисты предупреждают: фанатичное потребление воды может быть вредным. Если вы пьете постоянно, а моча остается кристально прозрачной - это явный признак избыточной гидратации. Ваш организм просто не успевает усваивать влагу, "сбрасывая" ее транзитом.
Главный секрет правильного питья
Чтобы не страдать от обезвоживания, не нужно заливать в себя воду стаканами. Эксперты советуют пить любые напитки небольшими порциями в течение всего дня, желательно во время еды или перекуса фруктами. Такой "медленный" подход помогает телу сохранять максимум влаги и легче переносить даже экстремальную жару.