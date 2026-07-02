Лучше обычной воды: ученые назвали три напитка, которые спасают от жажды в жару эффективнее

Привычная чистая вода не всегда справляется с летним зноем. Разбираемся, какие три напитка удерживают влагу в организме дольше и почему "избыточная гидратация" может быть опасной для вашего здоровья.

Многие привыкли бороться с летним зноем, выпивая литры чистой воды. Однако немецкое издание Focus, ссылаясь на результаты исследований в области гидратации, утверждает: это не самый эффективный способ поддерживать водный баланс.

Оказывается, есть три напитка, которые помогают организму удерживать влагу намного дольше, чем обычная вода. Секрет кроется в их уникальном составе.

Сила питательных веществ

Исследователи выяснили, что молоко, чай и апельсиновый сок справляются с жаждой гораздо лучше. В отличие от чистой воды, в этих напитках содержатся аминокислоты, жиры, витамины и важные минералы.

Профессор Дэвид Ниман объясняет этот феномен просто: когда в жидкости присутствуют питательные вещества, организм не спешит ее "выводить", а усваивает постепенно. Это позволяет поддерживать баланс влаги в клетках гораздо дольше, чем после употребления обычной воды.

Как понять, что вы пьете лишнее?

Специалисты предупреждают: фанатичное потребление воды может быть вредным. Если вы пьете постоянно, а моча остается кристально прозрачной - это явный признак избыточной гидратации. Ваш организм просто не успевает усваивать влагу, "сбрасывая" ее транзитом.

Главный секрет правильного питья

Чтобы не страдать от обезвоживания, не нужно заливать в себя воду стаканами. Эксперты советуют пить любые напитки небольшими порциями в течение всего дня, желательно во время еды или перекуса фруктами. Такой "медленный" подход помогает телу сохранять максимум влаги и легче переносить даже экстремальную жару.