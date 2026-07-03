БҚО-да киіктің саны шамамен 2,7 млн-ға жетті

Батыс Қазақстан облысында киіктердің саны шамамен 2,7 миллионға жетті. Бұл туралы облыстық орман және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы мәлімдеді. Осы жылдың сәуір айында Орал киік популяциясын әуе арқылы санады.
— Санақ жұмыстарына Қазақстан биоалуан түрлілігін сақтау қауымдастығының ғылыми қызметкерлері, облыстық аумақтық инспекция мамандары, «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері мен «Охотозоопром» ӨБ» РМК Батыс өңірлік филиалының инспекторы қатысты. Әуе санағы АН-2 әуе кемесінің көмегімен жүргізіліп, жалпы ұшу ұзақтығы 60 сағатты құрады. Авиациялық жұмыстарының базасы Казталовка ауданында орналастырылды, – деп хабарлады жауаты инспекция.
Әуе санағының нәтижесінде киіктердің саны шамамен 2,7 миллион басты құрағаны анықталыпты. Бұл өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 17,4 пайызға көп.
Сала мамандары: «Авиациялық санақ жануарлардың нақты әрбір басын толық есептеу емес, ғылыми негізделген есептік бағалау әдісі»,– екенін атап өтті.