Шантаж под видом «общественного контроля»: казахстанского блогера задержала полиция

В Шымкенте правоохранители пресекли работу преступной группы, которая под прикрытием "общественного контроля" вымогала деньги у предпринимателей и госслужащих. Как сообщает Polisia.kz, одним из главных фигурантов дела стал популярный местный блогер с аудиторией около 150 тысяч подписчиков в Instagram.

По версии следствия, задержанный вместе с тремя сообщниками занимался сбором компромата. Подозреваемые охотились за кадрами, на которых запечатлены якобы допущенные ошибки при исполнении служебных обязанностей или нарушения в бизнесе. В дальнейшем эти записи становились инструментом для давления.

- В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью, - пояснили в полиции.

Собранный видеоматериал группа использовала как рычаг для получения денег: за непубликацию роликов в соцсетях с жертв требовали оплату. На данный момент все четверо подозреваемых задержаны и находятся под стражей. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью продолжают следственные мероприятия.

