Двойное убийство раскрыли спустя 25 лет: по делу начался суд в ЗКО

3 февраля 2025 года представитель МВД заявил о том, что раскрыто двойное убийство, совершенное 25 лет назад.

17 февраля в Специализированном суде по уголовным делам ЗКО под председательством судьи Гильмановой прошло предварительное слушание по делу. На скамье подсудимых 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Адвокаты подсудимого Сармагамбетова заявили сразу несколько ходатайств. Так, по словам защитников, права защиты и подсудимого были нарушены: им не дали возможности полноценно ознакомиться с материалами дела, 31 января 2025 года дело передали в прокуратуру и уже 3 февраля прокуратура передает дело в суд, тогда как 1-2 февраля выходные дни. Кроме того, по словам защитников, Батыров неоднократно менял показания, к тому же признал, что должен был денег Сармагамбетову, еще один свидетель на очной ставке открыто заявил, что имеет неприязнь к подсудимому, в деле много нестыковок и нарушений и нет достаточных доказательств причастности их подзащитного к преступлению. В связи с чем они ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру.

Между тем, прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому подсудимые Сармагамбетов и Батыров были ранее судимы, но «несмотря на это не сделали для себя выводы и совершили преступление по следующим обстоятельствам». После освобождения Сармагамбетов оказывал посреднические услуги на Желаевском КХП. Летом 2000 года между Сармагамбетовым и двумя жителями села Жымпиты Сатиевым и Шариповым произошёл конфликт, в результате которого Сатиев применил физическую силу в отношении Сармагамбетова. Тогда последний решил завершить конфликт, убив тех двоих. В декабре Сармагамбетов поделился своими планами с Батыровым и попросил его найти человека, который выполнит его заказ. Тот нашел исполнителя. Это был Сарсенов (он умер в 2010 году), с которым последний отбывал наказание Батыров.

В день убийства Батыров попросил Шарипова отвезти их с Сарсеновым в город. Возле дома №9 по улице Ружейникова Батыров попросил Шарипова остановиться, и далее сидя на заднем сидении выстрелил из обреза один раз в голову и два раза в шею сидящего на водительском сидении Шарипова, а в сидящего рядом Сатиева он выстрелил три раза. Сарсенов решил добить их и по одному разу выстрелил в головы потерпевших. От первых же пуль они скончались на место. Сармагамбетов за это преступление заплатил Сарсенову 50 тысяч долларов в этот же год, а Батырову 30 миллионов тенге в период с 2018 по 2022 годы.

Судья спросила у подсудимых желают ли, чтобы дело рассматривали присяжные заседатели, на что защита попросила сделать перерыв.

Утром 18 февраля судья огласит решение по заявленным ходатайствам.