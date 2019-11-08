Двух породистых лошадей похитили у сельчанина в ЗКО

Ущерб житель села оценил в 2,5 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, кража скота произошла в июле этого года в поселке Айнабулак Таскалинского района. – Неизвестные люди из сарая похитили двух лошадей чистокровной породы, которые принадлежали 60-летнему жителю Таскалинского района. Нанесенный ущерб составил около 2,5 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятии в октябре этого года сотрудниками криминальной полиции задержали преступную группу, которая совершила кражу. Под