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Социум

Двух породистых лошадей похитили у сельчанина в ЗКО

Ущерб житель села оценил в 2,5 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, кража скота произошла в июле этого года в поселке Айнабулак Таскалинского района. – Неизвестные люди из сарая похитили двух лошадей чистокровной породы, которые принадлежали 60-летнему жителю Таскалинского района. Нанесенный ущерб составил около 2,5 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятии в октябре этого года сотрудниками криминальной полиции задержали преступную группу, которая совершила кражу. Под
Арайлым Усербаева
Двух породистых лошадей похитили у сельчанина в ЗКО
Ущерб житель села оценил в 2,5 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, кража скота произошла в июле этого года в поселке Айнабулак Таскалинского района. – Неизвестные люди из сарая похитили двух лошадей чистокровной породы, которые принадлежали 60-летнему жителю Таскалинского района. Нанесенный ущерб составил около 2,5 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятии в октябре этого года сотрудниками криминальной полиции задержали преступную группу, которая совершила кражу. Подозреваемыми оказались жители города Уральск 24 и 28 лет. Они перегнали лошадей на территорию Саратовской области РФ и держали их у своих знакомых, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что лошади были возвращены владельцу, а в отношении подозреваемых проводилось досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Дело уже направлено в суд. По словам хозяина, украденные лошади участвовали в скачках и занимали призовые места на районных, областных и республиканских соревнованиях. – После возвращения лошадей он заметил, что его жеребцы заметно прибавили в весе. Вероятнее всего преступники хотели откормить лошадей и забить их на мясо, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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