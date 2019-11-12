Двухэтажный дом сгорел в ЗКО

Пожар произошел 10 ноября в 23.30 в городе Аксай Бурлинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в жилом секторе горел двухэтажный частный дом. – Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 23.30. Горел двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара - 80 квадратных метров. Горение удалось полностью ликвидировать в 00.52. На месте работали 10 пожарных и три единицы техники. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит о