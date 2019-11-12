Двухэтажный дом сгорел в ЗКО

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в жилом секторе горел двухэтажный частный дом.
– Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 23.30. Горел двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара - 80 квадратных метров. Горение удалось полностью ликвидировать в 00.52. На месте работали 10 пожарных и три единицы техники. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев.Стоит отметить, что с начала 2019 года произошло 492 пожара, из них в жилом секторе – 337. Сгорели 107 жилых домов, 33 пожара произошли в многоэтажных домах. В 141 случае горели бани, хозпостройки и гаражи. В пожарах погибли шесть человек, пострадали 15 человек. – Общая сумма ущерба от пожаров составила более 21 миллиона тенге. Следует помнить, что пожар - это не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего спасатели, полицейские, газовики и многие другие проводят постоянную, целенаправленную разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности, - добавил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО